Preços descem na Zona Euro pelo terceiro mês consecutivo. Em Portugal caem ainda mais

Os preços no consumidor caíram, na Zona Euro, pelo terceiro mês consecutivo, como resultado da pandemia da covid-19 que levou a inflação para terreno negativo em agosto.





Segundo os dados revelados pelo Eurostat esta quarta-feira, 18 de novembro, a taxa de inflação na região da moeda única fixou-se em -0,3% em outubro, o mesmo nível observado em setembro, mas que representa já o terceiro mês consecutivo de quebras homólogas nos preços. Há um ano, em outubro de 2019, a inflação estava nos 0,7%.





No conjunto mais alargado de países da União Europeia, a taxa de inflação também permaneceu estável face a setembro nos 0,3%, bem abaixo da taxa de 1,1% observada no mesmo mês do ano passado.









Em Portugal, a quebra nos preços foi ainda mais pronunciada do que a média dos parceiros do euro, de 0,6%, tendo sido já o quarto mês com a inflação em território negativo.





Juntamente com Itália, o nosso país registou a sétima taxa mais baixa entre os países da União Europeia, numa lista em que as quebras são lideradas pela Grécia (-2%), Estónia (-1,7%) e Irlanda (-1,5%) e em que a Polónia (3,8%), Hungria (3%) e Chéquia (2,9%) mostram as taxas de inflação mais altas.





Na comparação com setembro, a taxa de inflação caiu em 15 Estados-membros, permaneceu estável em dois e subiu em 10.





Entre os contributos positivos para o aumento dos preços no consumidor destaca-se a alimentação, álcool e tabaco, contrabalançado pelas descidas nos bens industriais não energéticos e pela energia.