Produção industrial cai 2,4% em julho na União Europeia

No último balanço do Eurostat feito em agosto em relação ao mês de junho, a produção industrial já havia registado uma queda, em cadeia, de cerca de 0,5% na Zona Euro e 0,4% nos países da União. Em comparação com o ano anterior, também a produção industrial tinha recuado 1,2% na Zona Euro e na União Europeia.





Em comparação com o mesmo período do ano anterior, a produção industrial recuou, em julho, 2,2% na Zona Euro e 2,4% na União Europeia (UE). Os dados foram revelados esta quinta-feira pelo Eurostat.O serviço de estatística da UE revela também que, em comparação com o mês de junho deste ano, a produção industrial na Zona Euro e na União Europeia caiu 1,1% em julho.(Notícia em atualização)