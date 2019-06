Rangel reeleito vice-presidente do grupo parlamentar do PPE

O eurodeputado social-democrata foi reeleito para mais um mandato como vice-presidentes do Partido Popular Europeu. Paulo Rangel será o único deputado do PPE a acumular as vice-presidências do grupo parlamentar conservador e do próprio partido.

Paulo Rangel foi reeleito esta quarta-feira, 5 de junho, como um dos 10 vice-presidentes do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu (PPE, centro-direita) para um mandato que termina em 2024.





Com esta reeleição, o social-democrata torna-se no único deputado do PPE a acumular as funções de vice-presidente da bancada no Parlamento Europeu com a vice-presidência do próprio partido (mandato de dois anos).