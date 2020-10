Resgates à banca: Bruxelas não está a verificar se há mesmo risco sistémico

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

O Tribunal de Contas Europeu avisa que Bruxelas não tem verificado, na prática, o risco sistémico que justifica os regates à banca por parte dos Estados. Além disso, o processo peca por falta de transparência. As conclusões resultam de uma auditoria que conclui que as regras dos auxílios de Estado às instituições financeiras precisam de ser revistas.Segundo as regras comunitárias, os auxílios de ...