Senado italiano aprova 2.º pacote legislativo anti-inflação de 17.000 milhões

O Senado italiano aprovou esta terça-feira o segundo pacote legislativo do Governo, no valor de 17 mil milhões de euros, para ajudar as famílias e as empresas a lidar com os elevados preços dos combustíveis e da energia.O novo pacote soma-se aos 35 mil milhões de euros já alocados em 2022 para suavizar o golpe da crise no custo de vida dos italianos.Foi aprovado com 178 votos a favor, nenhum contra e 13 abstenções.O gabinete do primeiro-ministro cessante de Itália, Mario Draghi, aprovou na passada sexta um terceiro pacote de ajuda de cerca de 14 mil milhões de euros, que inclui um pagamento único de 150 euros às pessoas que ganham menos de 20.000 por ano.Draghi disse numa conferência de imprensa que a ajuda iria beneficiar 22 milhões de italianos.