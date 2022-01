Sentimento económico na zona euro cai para o valor mais baixo desde maio

confiança de empresários e consumidores, recuou de 117,6 em novembro para 115,3 em dezembro na zona euro, o que corresponde a uma queda de 2,3 pontos. A descida supreendeu os economistas que antecipavam que o indicador se fixasse nos 116,2 pontos.

em níveis historicamente elevados" e bastante acima dos 104,0 pontos registados em fevereiro de 2020, ainda antes da pandemia atingir em força a Europa.



Bruxelas explica ainda que a descida registada no indicador de sentimento económico foi " impulsionada por um declínio acentuado nos serviços [-6,0] e, em menor medida, no comércio a retalho [-2,6] e na confiança do consumidor [-1,4], enquanto a confiança melhorou na indústria e na construção", apesar dos receios com a ómicron.



Na União Europeia (UE), só a Polónia registou uma melhoria no sentimento económico (+0,6%) entre os 27 Estados-membros. Já os Países Baixos (-4,1), Alemanha (-2,8), França (-2,1), Itália (-1,6) e Espanha (-0,8) foram os países onde se verificou uma queda mais acentuada na confiança de empresários e consumidores.



A juntar a isso, pel

Ainda assim, a Comissão Europeia sublinha que os números estão "