O comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, vai ficar com a pasta da Concorrência, depois de von der Leyen conceder uma licença sem vencimento a Margrethe Vestager para se concentrar na candidatura ao Banco Europeu de Investimento.Em comunicado, a Comissão Europeia anunciou que, na sequência da saída da vice-presidente executiva, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, entregou a pasta da Concorrência a Didier Reynders, que acumula com a da Justiça.Margrethe Vestager também estava responsável pela preparação da União Europeia (UE) para a era digital e von der Leyen decidiu atribuí-la à vice-presidente Vera Jourová, responsável pelos Valores e Transparência.Já a pasta da Inovação e Investigação, que Vestager tinha acumulado temporariamente na sequência da saída de Mariya Gabriel e enquanto não é escolhida a sucessão, transita agora para o vice-presidente Margaritis Schinas, que é responsável pela promoção do estilo de vida europeu.A Comissão também já informou o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu das alterações no executivo de von der Leyen.A vice-presidente executiva da Comissão Europeia responsável pela pasta de uma Europa Preparada para a Era Digital e pela Concorrência anunciou hoje, no Twitter, que vai tirar uma licença sem vencimento para concentrar esforços na candidatura ao Banco Europeu do Investimento (BEI):"A partir de hoje sou oficialmente candidata à presidência do BEI, por isso, vou tirar uma licença sem vencimento na Comissão Europeia para me concentrar na candidatura."O anúncio desta licença sem vencimento, para se focar na candidatura ao cargo, surge um dia depois de o grupo parlamentar de Vestager no Parlamento Europeu ter manifestado apoio a esta concorrente.Além de Vestager, concorre ao cargo a vice-presidente e ministra dos Assuntos Económicos, Nadia Calviño.Cabe agora aos ministros das finanças da UE -- incluindo o português, Fernando Medina -- chegar a um consenso sobre um nome na reunião informal que decorre em Santiago de Compostela, em Espanha, em meados de setembro.O objetivo é ter alguém escolhido para entrar em funções quando o atual presidente do BEI, Werner Hoyer, deixar o cargo no final do ano.O BEI é a instituição financeira da UE, suportando financeiramente projetos dentro e fora do espaço comunitário alinhados com as prioridades europeias. É detido pelos Estados-membros e o seu Conselho de Governadores é composto pelos ministros das Finanças dos 27.