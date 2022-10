Alemanha à espera da quinta recessão do século

A “locomotiva europeia” vai gripar no próximo ano. Quem o diz é o próprio governo de Olaf Scholz, que antecipa uma contração de 0,4% em 2023 e uma inflação de 7%. As previsões de Berlim são mais pessimistas do que as do FMI, divulgadas esta semanas.

