Centeno espera que líderes europeus reforcem mandato do Eurogrupo

À entrada para a 'cimeira do euro', que reúne hoje os 19 Estados-membros da Zona Euro em Bruxelas, o ministro das Finanças português disse esperar que "os líderes europeus possam corroborar e acentuar o mandato que o Eurogrupo tem" no aprofundamento da União Económica e Monetária para que este seja "completado o mais cedo possível".





"Estou hoje aqui para fazer uma apresentação aos chefes de Estado e de Governo daquilo que tem sido o trabalho do Eurogrupo em vários aspectos do aprofundamento da União Económica e Monetária. As discussões estão a decorrer no Eurogrupo, nós temos abordado diferentes temáticas desde completar a União Bancária até ao reforço do papel do mecanismo de estabilidade europeu [...] e a dimensão orçamental da zona euro e da UE", elencou Centeno, que participa no encontro na qualidade de presidente do fórum de ministros das Finanças da Zona Euro.





O líder do Eurogrupo revelou que as discussões têm decorrido normalmente, apesar de os debates serem sempre "muito profundos quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista político".