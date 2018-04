Crescimento dos preços na Zona Euro acelerou para 1,4% em Março

A taxa de inflação na Zona Euro subiu de 1,1%, em Fevereiro, para 1,4%, em Março, em linha com as projecções.

O crescimento dos preços na região da moeda única acelerou em Março, impulsionado sobretudo pela evolução dos custos da alimentação, álcool e tabaco.

De acordo com a primeira estimativa avançada esta quarta-feira, 4 de Abril, pelo Eurostat, a taxa de inflação na Zona Euro subiu de 1,1%, em Fevereiro, para 1,4%, em Março, em linha com as projecções.