Indústria europeia bate recordes em março e devolve crescimento à Zona Euro

Depois de quatro meses consecutivos de quebra, a atividade económica na Zona Euro regressou ao crescimento durante o mês de março, impulsionada pela produção industrial, cujo crescimento foi o mais forte em quase 24 anos.





O PMI compósito da Zona Euro – que mede a evolução da atividade económica por meio da performance da indústria e dos serviços – cresceu de 48,8 pontos em fevereiro para 53,2 pontos em março, o nível mais alto desde julho do ano passado e o segundo mais elevado dos últimos dois anos e meio.





A Zona Euro ultrapassou assim o patamar dos 50 pontos que dividem a contração da expansão (leituras inferiores a 50 pontos indicam queda da atividade) num mês marcado pelo alívio de algumas medidas de restrição na maioria dos países da moeda única.





A suportar este crescimento esteve essencialmente a evolução da indústria, que registou o crescimento mais forte desde que os registos começaram, há quase 24 anos, num mês marcado por uma forte subida das novas encomendas.





O setor dos serviços, pelo contrário, contraiu pelo sétimo mês consecutivo, fortemente penalizado pelo encerramento de muitas das actividades que exigem contacto presencial. Ainda assim, o PMI específico deste setor cresceu de 45,7 pontos em fevereiro para 49,6 pontos no mês passado, já próximo da marca que indica crescimento.





Os dados indicam que a economia "resistiu muito melhor aos confinamentos do que muitos esperavam, graças ao crescimento da indústria e sinais de que o distanciamento e restrições de mobilidade estão a ter muito menos impacto sobre as empresas do setor dos serviços do que no ano passado", afirma Chris Williamson, economista-chefe da IHS Markit. "Esta resiliência sugere não só que as empresas e os seus clientes estão mais positivos em relação ao futuro, como também cada vez mais adaptados à vida com o vírus".





Em termos geográficos, o quadro de melhoria estendeu-se a toda a Zona Euro, com todos os países a registarem uma subida dos índices em março. Contudo, o crescimento foi mais uma vez liderado pela Alemanha, onde a forte aceleração da indústria ajudou a impulsionar o melhor desempenho geral da atividade do país em mais de três anos. A Irlanda também teve uma expansão sólida, seguida por um crescimento modesto em Itália e um ligeiro aumento da atividade em Espanha. França foi o único país que não registou um crescimento da atividade económica, embora a produção tenha permanecido estável após seis quedas mensais sucessivas.