Inflação na Zona Euro recua para 1,2% em Abril

O crescimento dos preços na região voltou a desacelerar no mês passado, depois do avanço registado em Março.

O crescimento dos preços na região da moeda única abrandou de 1,3%, em Março, para 1,2% em Abril, de acordo com a primeira estimativa do Eurostat, revelada esta quinta-feira, 3 de Maio.





Segundo o gabinete de estatísticas, a contribuir para o aumento dos preços no mês passado estiveram sobretudo a energia e os alimentos, álcool e tabaco, ambos os componentes com uma subida de 2,5%. Nos serviços, o crescimento dos preços terá recuado de 1,5% para 1%.