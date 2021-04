Plano de Recuperação espanhol vai pagar até 100% de obras de reabilitação das casas

O Plano de Recuperação, Transformação e Resiliência espanhol, o mecanismo através do qual serão canalizados 72 mil milhões de euros em fundos europeus para Espanha, prevê uma série de programas de reabilitação que podem pagar até 100% das obras de melhoria energética das casas. A notícia foi avançada esta terça-feira pelo El País. Segundo o jornal, este plano – que é o equivalente ao Plano de Recuperação e Resiliência português – contempla uma fatia de 5.800 milhões de euros para a reabilitação imobiliária, dos quais cerca de 70% serão destinados a obras residenciais. Os programas poderão cobrir entre 35% e 100% dos custos das obras. O resto das verbas será canalizado para edifícios públicos.Segundo explica o jornal, a comparticipação das obras só será possível quando a melhoria energética for, pelo menos, de 30%. Porém, este é um valor considerado baixo. As ajudas serão, em contrapartida, maiores para os investimentos que levem mais tempo a ter retorno, para incentivar a que sejam realizados.As ajudas mais altas estão previstas para bairros urbanos de menores rendimentos, cujos proprietários têm maior dificuldade em pagar melhorias. Estão também pensadas para obras de reabilitação que para além da componente energética melhorem, também, as acessibilidades, por exemplo.O plano prevê ainda que as construtoras, as empresas energéticas e mesmo os bancos se possam associar à iniciativa, gerindo processos de recuperação de bairros inteiros em bloco, planificando e gerindo as obras em conjunto, ficando os proprietários apenas com a obrigação de pagar a parte que lhes corresponda. Esta será uma forma de acelerar e simplificar os processos, aumentando a escala das intervenções.Em Portugal, o PRR também prevê verbas para a reabilitação urbana. Está previsto, por exemplo, que 1.200 milhões de euros sejam canalizados para o programa 1.º Direito, com o objetivo de pagar a fundo perdido as primeiras 26 mil casas a inscrever-se. Este programa é gerido pelas autarquias e destina-se à construção e reabilitação de imóveis para as famílias de baixos rendimentos. Até ao final de fevereiro já tinham sido assinados 26 acordos, com 25 autarquias.