Portugal arrisca privação material e social acima da média do euro

Portugal é um dos países da Zona Euro onde a privação material e social mais pode aumentar com a inflação. A conclusão é da Comissão Europeia e consta no relatório com as previsões económicas de outono. O impacto da subida dos preços é maior nas famílias com menos rendimentos, para quem os alimentos e energia pesam mais nas despesas familiares, e ameaçam agravar as desigualdades sociais

...