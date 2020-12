Preços na Zona Euro mantêm queda de 0,3% em novembro

A taxa de inflação na Zona Euro permaneceu estável em -0,3% em novembro, o mesmo valor observado em outubro, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira, 1 de dezembro, pelo Eurostat.

Olhando para os principais componentes da inflação na região da moeda única, as subidas de preços mais elevadas verificaram-se na alimentação, álcool e tabaco – com um crescimento de 1,9% face a novembro do ano passado – e nos serviços, enquanto as maiores descidas foram dos preços da energia, que caíram 8,4%.





Os diferentes países também apresentam evoluções muito divergentes, com a Grécia e Estónia a registarem as taxas de inflação mis negativas, de -2% e -1,3%, respetivamente, e a Eslováquia e Holanda a revelarem um crescimento de preços no consumidor de 1,5% e 0,7%.

Em Portugal a queda dos preços, em termos homólogos, foi ligeiramente superior à média dos parceiros da região: como foi divulgado ontem pelo INE, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor, usado pelo Eurostat para comparar os países entre si, fixou-se em -0,4%.

A inflação na Zona Euro caiu para terreno negativo em agosto (-0,2%) devido aos efeitos da pandemia, e tem permanecido nos -0,3% desde setembro.

Os dados completos relativos à inflação de novembro serão divulgados pelo Eurostat no próximo dia 17 de dezembro.