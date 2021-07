Sentimento económico piora na Alemanha

Leia Também Construção alemã cada vez mais afetada por escassez de materiais

O sentimento económico piorou na Alemanha, apontando para uma degradação de expectativas para o futuro. O indicador do Ifo Institute caiu para 100,8 pontos em julho, dos anteriores 101,7 pontos que tinham sido registados em junho, revelou esta segunda-feira, 26 de julho, o organismo de análise económica.Segundo explica o Ifo Institute num comunicado enviado às redações, os empresários até avaliam como estando mais positiva a sua atual situação de negócios, mas as expectativas em relação aos próximos meses tornaram-se "significativamente menos otimistas". A justificar a queda do ânimo estão os constrangimentos na oferta e preocupações com o aumento do número de infeções por covid-19.No caso da indústria, julho é já o quarto mês consecutivo de degradação da confiança em relação ao futuro, porém, foi também o mês em que a avaliação da situação presente atingiu o valor mais positivo desde agosto de 2018. A utilização da capacidade instalada na indústria aumentou, mas a escassez de bens intermédios também se acentuou, ao mesmo tempo que as empresas aumentaram as suas queixas sobre a falta de recursos humanos qualificados.O clima de negócios nos serviços degradou-se, com os agentes económicos satisfeitos com o andamento da atividade e com uma boa avaliação das vendas, embora esperando uma subida menor do que no mês anterior. A expectativa quanto aos próximos meses piorou. No comércio a avaliação é semelhante.

Já na construção o sentimento económico melhorou, com uma avaliação mais positiva dos meses correntes e também com expectativas mais otimistas para os próximos meses.