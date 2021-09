Zona Euro vai ganhar novo membro. Croácia dá primeiro passo para aderir à moeda única

e dos Estados-membros da Zona Euro, iniciar os preparativos para cunhagem efetiva das moedas. Esse processo inclui a seleção dos desenhos da fase nacional das moedas e a aquisição das ferramentas de produção e cunhagem. Além disso, o memorando prevê a disponibilização de meios para que as novas moedas de euro possam começar a ser distribuídas pelos croatas e para que a atual moeda local (a kuna croata) comece a ser retirada gradualmente da circulação no país, durante a fase inicial de transição.



A assinatura deste memorando é uma das etapas preparatórias para adesão à Zona Euro, dada a complexidade das tarefas relacionadas com a produção e distribuição da moeda. Para que a adesão fique concluída, a Croácia deverá aguardar pela decisão do Conselho de levantar a derrogação à sua participação no euro.



Valdis Dombrovskis, pelo comissário para a Economia, Paolo Gentiloni, pelo Presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, e pelo governador do Banco Nacional da Croácia, Boris Vujcic.





A Zona Euro deverá ganhar um novo membro. A Comissão Europeia e Eurogrupo assinaram esta sexta-feira um memorando de entendimento com a Croácia para começar a produzir a moeda única, assim que for dada "luz verde" à sua adesão à Zona Euro. Este é o primeiro passo para a Croácia se juntar ao atual grupo de 19 países que aderiram à moeda única europeia.O memorando de entendimento foi assinado, numa cerimónia que se seguiu à reunião do Eurogrupo na Eslovénia, e vai permitir à Croácia, com ajuda de BruxelasO acordo foi assinado pelo vice-presidente executivo da Comissão Europeia

Valdis Dombrovskis refere que o memorando assinado é "um marco na jornada da Croácia para aderir ao euro", do qual "beneficiar enormemente". Mas sublinha que, antes de adotar a moeda única europeia "a Croácia deve primeiro cumprir todos os critérios de Maastricht e continuar a fazer progressos nos preparativos técnicos."