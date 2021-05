Administrações Públicas regressaram aos défices orçamentais em 2020

As administrações Públicas apresentaram em 2020 um défice orçamental de 5,7% à custa da crise pandémica. O subsector que mais pesa é a Administração central e só os Fundos de Segurança Social concluíram o ano em excedente. Já a dívida pública alcançou em 2020 os 138% do PIB.





Depois e um excedente orçamental de 0,1% em 2019, 2020 foi novamente ano de défice para as Administrações Públicas (AP), que gastaram mais 5,7% (em relação ao PIB) do que o previsto. Para o défice contribuíram sobretudo as medidas de combate à crise pandémica (2,3% do PIB) e de apoio às transportadoras aéreas (0,7% do PIB).





Excluindo os encargos com juros, o défice das AP fixou-se em 2020 nos 5715 milhões de euros, ou 2,8% do PIB. Interrompe-se assim um ciclo de excedente primário que se verificava desde 2015.





Em maior detalhe, a receita pública caiu 5% e elevou o rácio das despesas públicas face ao PIB para os 42,8% - dois pontos percentuais (p.p) acima do resultado de 2019. No total, as receitas caíram 4575 milhões de euros à boleia da menor coleta de impostos e da quebra das receitas fiscais e contributivas.





Já a despesa aumentou 7,8% em 2020, o que corresponde a gastos superiores no valor de 7103 milhões de euros por parte das AP, face a 2019. Segundo o boletim do Concelho das Finanças Públicas, "cerca de metade decorreu do impacto direto de medidas excecionais de apoio no contexto da pandemia COVID-19". Em relação ao PIB a despesa pública fixou-se nos 48,4% - o valor mais elevado desde 2014.





Em termos de subsectores, a Administração central foi a que mais contribuiu para o resultado negativo, com um agravamento do défice de 10 mil milhões de euros. Só este resultado contabiliza "quatro quintos" da variação negativa de 5,8 p.p do PIB.





A Administração Regional e Local, por sua vez, apresentou um défice orçamental de 176 milhões de euros em 2020, depois de um excedente de 589 milhões no ano anterior. No bolo total, este subsector é diretamente responsável por 0,4 p.p da quebra do PIB.





Em sentido contrário seguem os Fundos de Segurança Social com um excedente orçamental, apesar do corte de 903 milhões de euros no orçamento. O boletim explica que "o saldo deste subsector beneficiou das transferências do Estado para financiamento das medidas de resposta à crise pandémica processadas pelos FSS terem sido superiores em 350 M€ ao montante dessas despesas".





Também a dívida pública voltou a crescer e alcançou em 2020 os 133,8% do PIB, interrompendo a trajectória descendente que se verificava nos últimos 3 anos e anulando os seus efeitos.



(notícia atualizada às 15:37)