Alteração às tributações autónomas só no OE 21

Segundo fonte das Finanças, a opção por não introduzir já a alteração tem a ver com facto de esta, na prática, apenas ter concretização em 2021, quando se fizer a conta aos rendimentos de 2020, na entrega da modelo 22, pelo que só deverá constar do Orçamento do Estado para o próximo ano.