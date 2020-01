A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) decidiu dar parecer desfavorável à proposta de Orçamento do Estado para 2020 entregue no Parlamento pelo Governo. Não cumpre a lei das Finanças Locais e corta 35 milhões aos municípios, concluem os autarcas.

A Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2020 "apresenta um incumprimento evidente da Lei das Finanças Locais, nomeadamente um corte arbitrário de mais de 35 milhões de euros". A acusação é da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) que esta terça-feira anunciou um parecer desfavorável ao documento entregue pelo Governo no Parlamento.