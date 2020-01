Balanço: Costa dá um pouco de tudo à esquerda mas nada irrecusável

Dar um pouco de tudo o que foi pedido. Esta foi a estratégia de António Costa e Mário Centeno perante as reivindicações do Bloco de Esquerda e do PCP, os partidos mais bem posicionados para viabilizar a proposta de Orçamento do Estado para 2020. No levantamento que o Negócios fez à resposta dada pelo Governo às várias exigências dos partidos à sua esquerda fica bastante evidente que António Costa quis dar um sinal em quase todas as áreas, ficando em todas elas muito aquém do que era reivindicado.