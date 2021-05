Banco de Portugal entrega 671 milhões de euros ao Estado

stabilização dos valores dos resultados em valores próximos" dos verificados em 2020, disse Hélder Rosalino. O Banco de Portugal "aponta para resultados próximos em 2021 dos que foram agora pagos, ou seja, da mesma ordem de grandeza dos referentes a 2020", adiantou.

O Banco de Portugal entregou 428 milhões de euros ao Estado, sob a forma de dividendos, aos quais se juntam os impostos pagos. No total, foram enviados para os cofres das contas públicas 671 milhões de euros. Os valores foram revelados esta quinta-feira no relatório do Conselho de Administração referente a 2020.Comparando com os montantes entregues em 2020, referentes à atividade de 2019, verifica-se uma redução. No ano passado, o Banco de Portugal entregou 607 milhões de euros só em dividendos, montante que atingiu os 956 milhões de euros quando considerados também os impostos pagos sobre os rendimentos.Ainda assim, o montante pago superou as expectativas do ministro das Finanças, João Leão. Segundo o relatório do Orçamento do Estado para este ano, o Governo contava receber apenas 374,5 milhões de euros em dividendos do banco central.Os valores que têm sido entregues todos os anos aos cofres públicos, na forma de dividendos e de impostos, têm ajudado ao equilíbrio do saldo orçamental. "O contributo do Banco de Portugal tem vindo a ser muito significativo nos últimos anos", assinalou Mário Centeno, governador, esta quinta-feira na conferência de imprensa de apresentação do documento.Hélder Rosalino, administrador do Banco de Portugal, adiantou que em relação à atividade de 2021, a expectativa é que os resultados se mantenham idênticos aos do ano passado, prevendo-se por isso uma entrega de dividendos e impostos em 2022 semelhante ao valor enviado agora para os cofres públicos."Esperamos uma eEsta estabilização é, aliás, esperada no horizonte dos próximos dez anos, explicou o administrador.Segundo o Relatório do Conselho de Administração, "o resultado líquido [do banco central] foi de 535 milhões de euros, 31 milhões de euros superior ao resultado orçamentado para 2020".A explicar este resultado está, em grande medida, "a margem de juros, no montante de 802 milhões de euros, cuja principal componente são os juros dos títulos detidos para fins de política monetária, no valor de 882 milhões de euros", indica o Banco de Portugal. Foram ainda reconhecidos juros a pagar das operações de refinanciamento às instituições de crédito no montante de 202 milhões de euros.Além disso, ajudaram os resultados realizados em operações financeiras e prejuízos não realizados, "associados à desvalorização do dólar norte-americano ocorrida nos últimos meses do ano", soma a instituição. Este efeito deu uma ajuda de 21 milhões de euros.Do lado das despesas, verificou-se também alguma redução. O Banco de Portugal revela que os gastos de funcionamento baixaram nove milhões de euros, ficando em 196 milhões de euros. Os gastos com pessoal diminuíram 5%, o que reflete "sobretudo o decréscimo de gastos de reformas antecipadas", justifica a instituição. E os fornecimentos e serviços de terceiros também encolheram 5%.No ano passado, o balanço do Banco de Portugal aumentou 33 mil milhões de euros, tendo atingido 192 mil milhões de euros. Este alargamento resultou da necessidade de adotar medidas de política monetária para responder à crise provocada pela pandemia de covid-19.Só os ativos de política monetária aumentaram 30 mil milhões de euros. Mais de metade deste valor (15,6 mil milhões de euros) resultou sobretudo das compras de títulos ao abrigo do novo programa de compras de emergência pandémica, lançado para responder à covid-19. O efeito da compra de títulos do programa de compra de ativos (APP), que já existia antes da pandemia, foi menor. Depois, houve ainda 14,8 mil milhões de euros referentes às operações de refinanciamento.O aumento do preço do ouro, em 14%, também deu uma ajuda no reforço dos ativos.Do lado dos passivos, o Banco de Portugal assinala a subida dos depósitos das instituições de crédito junto do Banco de Portugal, no valor de 12,4 mil milhões de euros, e o crescimento de 11% no total do Eurosistema das notas em circulação.(Notícia atualizada às 12:27 com mais informação)