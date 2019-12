Centeno apresenta orçamento do Estado na manhã de terça-feira

A proposta do Orçamento do Estado será entregue ainda hoje no Parlamento.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, vai dar a conferência de imprensa de apresentação da proposta do Orçamento do Estado esta terça-feira de manhã, pelas 8:30, refere uma nota do Ministério das Finanças.

"Após a entrega hoje na Assembleia da República da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2020, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, e respetivos Secretários de Estado apresentam o documento amanhã, terça-feira, às 8h30, no Salão Nobre do Ministério das Finanças em Conferência de Imprensa", refere a nota.





Mário Centeno vai ainda entregar a proposta do Orçamento do Estado ao presidente da Assembleia da República, António Ferro Rodrigues. Só depois o documento ficará disponível no site do Parlamento.