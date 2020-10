Centeno diz que economia reage bem dentro do possível

A estrutura da economina nacional e o seu elevado endividamento poderiam atirar o país para uma recessão ainda maior do que os 8,1% previstos pelo Banco de Portugal. Mas as famílias e as empresas estão a reagir bem, considera o governador.

