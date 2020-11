Coligações negativas podem vir a custar mais de 120 milhões

O Ministério das Finanças chegou ao último dia de votações do Orçamento do Estado para 2021 em estado de nervos. Ontem, ao final da tarde ainda não sabia se o impacto orçamental das coligações negativas formadas para aprovar medidas contra a vontade dos socialistas iria duplicar. Mas a julgar pelo debate da manhã, no Terreiro do Paço temia-se o pior cenário para o Governo.





