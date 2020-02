Coligações negativas tiram 40 milhões de euros ao OE 2020

As coligações negativas formadas durante o período de discussão na especialidade somaram 40 milhões de euros à despesa pública, indicam contas das Finanças. Este impacto soma-se ao que resultará de todas as medidas aprovadas em especialidade e que resultaram de entendimentos entre os próprios socialistas e os antigos parceiros da geringonça, BE e PCP.

O Orçamento do Estado para 2020 esteve a ser discutido e votado na Assembleia da República desde segunda-feira. O documento foi aprovado esta quinta-feira, com os votos favoráveis do PS e a abstenção do BE e do PCP.

Ao longo da discussão, o secretário de Estado do Orçamento, João Leão, foi acusando o PSD de ter um discurso "incoerente", por defender uma contenção maior na despesa mas aprovar medidas que aumentam os gastos. E deixou a promessa de que contabilizaria todos os custos das votações dos sociais-democratas.

O processo foi mais atribulado e mais tenso do que nos orçamentos da anterior legislatura, tendo decorrido sob o fantasma de um possível entendimento dos sociais-democratas com bloquistas e comunistas, para descer o IVA da eletricidade. Foi só no último dia de votação, em plenário, que ficou afastada essa possibilidade, com as duas propostas de descida do IVA da luz (uma para uma taxa de 6%, outra para 13%) a serem chumbadas, com os votos do PS, PAN e CDS.