Como é que a covid-19 está a afetar as contas públicas

A covid-19 está a ter um impacto significativo no saldo orçamental. Considerando apenas as medidas de resposta à doença, o Governo estima, no Programa de Estabilidade, um impacto mensal no défice de 0,6% do PIB. Mas o novo coronavírus traz impactos orçamentais que decorrem da crise económica, como a subida do desemprego e a quebra de receitas fiscais. O orçamento suplementar, que o Governo quer entregar em junho, terá de reforçar as dotações da Saúde e da Segurança Social.