Défice agrava-se quatro mil milhões no primeiro semestre

Os maus sinais aglomeram-se. O setor das administrações públicas registou um défice de 5.240 milhões de euros entre janeiro e junho deste ano, o que corresponde a mais de 5% da riqueza gerada em Portugal nesse período.



Comparativamente com o primeiro semestre do ano passado, o valor representa um agravamento de 4.019 milhões de euros. A análise é do Conselho das Finanças Públicas e foi divulgada esta quinta-feira.



É verdade que esta deterioração já tem em conta o impacto das medidas adoptadas para combater a crise pandémica, mas é também explicada pela recapitalização de 1.035 milhões de euros do Novo Banco. A esse fator, acresce ainda a queda da receita, provocada principalmente pela perda de receita fiscal e contributiva.



O Conselho das Finanças Públicas destaca também o saldo primário (calculado sem despesas com juros), que, no segundo trimestre do ano, foi negativo, quebrando assim a série de sucessivos excedentes registados nos últimos 12 trimestres.



Já em relação à dívida pública, o organismo de monitorização dá conta de um aumento de 6 pontos percentuais para 126,1% do PIB. É preciso recuar a 2017 para encontrar um nível de endividamento público igual. Mesmo assim, é um valor que ainda fica abaixo do que foi avançado pelo Ministério das Finanças, em setembro, na 2ª notificação do Procedimento por Défices Excessivos, para o ano completo de 2020.



O Conselho das Finanças Públicas avisa que a incerteza associada à pandemia pode fazer disparar a dívida na segunda metade do ano.