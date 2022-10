Défice externo de Portugal sobe para 2,4 mil milhões de euros até agosto

A economia portuguesa registou um défice externo de 2.439 milhões de euros até agosto, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP). O montante compara com um excedente de 1.083 milhões de euros que Portugal registou em igual período do ano passado.O BdP indica que, considerando apenas o mês de agosto, as balanças corrente e de capital atingiram um excedente de 339 milhões de euros, o que corresponde a uma redução de 468 milhões de euros face a agosto de 2021."Para esta evolução contribuiu o aumento do défice da balança de bens, de 1.681 milhões de euros, explicado por um crescimento das importações superior ao das exportações em relação a agosto de 2021 (taxas de variação homólogas de 53,5% e 32,3%, respetivamente)", indica o BdP, sublinhando que o défice da balança de bens de agosto é "o maior de toda a série mensal disponível".A redução do saldo da balança de bens foi "parcialmente compensada pela evolução da balança de serviços", impulsionada pelo turismo.O banco central destaca que a balança dos serviços terá beneficiado do aumento de 59,9% nas exportações e de 45,6% nas importações, face a agosto de 2021. As exportações e as importações de viagens e turismo foram as que mais contribuíram para essa tendência. "O excedente desta rubrica aumentou 1.237 milhões de euros, para 2.810 milhões de euros", indica o BdP.A entidade liderada por Mário Centeno nota ainda que "o défice da balança de rendimento primário aumentou 147 milhões de euros", ao passo que "o excedente da balança de rendimento secundário diminuiu 27 milhões de euros e o excedente da balança de capital cresceu 37 milhões de euros".