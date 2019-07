Em causa estão operações num total de 602 milhões de euros e que aliviam o saldo orçamental deste ano. Entre elas o pagamento de juros de 'swaps' (e que explicam, este ano, uma redução de 306 milhões de euros) e as mudanças no prazo de pagamento de impostos no ano passado, com impacto positivo na receita de 291 milhões no Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) e no Imposto do Tabaco.



Já este ano, o pagamento de dívidas vencidas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a ser realizado de forma diferente e, por isso, há uma menor execução no valor de 162 milhões, explicam as Finanças. E, em serviço inverso, a antecipação de duodécimos da contribuição financeira para a União Europeia prejudica o saldo de 2019 em 157 milhões de euros.



Receita cresce acima da despesa



Nos primeiros seis meses do ano, a receita cresceu 7,2% e, dentro do total das Administrações Públicas, a receita com impostos subiu 7,6% perante o mesmo período de 2018, influenciada pelas mudanças nos prazos de pagamento de alguns impostos no ano passado mas que constituem receita deste ano. Segundo o Ministério das Finanças, a receita com IVA subiu 9,3%, com o ISP cresceu 11,2% e com o IRS aumentou 3,7%.



A receita com as contribuições para a Segurança Social cresceu 8,6% até junho, "também em resultado das alterações introduzidas no regime dos trabalhadores independentes", justifica o ministério.



Do lado da despesa, houve um crescimento de 1,5%. Considerando apenas a despesa primária, ou seja, excluindo os encargos com juros, o crescimento foi superior: 2,9%. Isto porque, explica o Ministério das Finanças, os reforços no SNS para a regularização de dívidas de anos anteriores foram "mais acentuados" em 2018 quando comparando com 2019.



"Corrigido esse perfil, a despesa primária cresceria 3,2%, destacando-se o crescimento de 5,8% da despesa do SNS, atingindo máximos históricos", assegura o gabinete de Mário Centeno.



A despesa com salários aumentou 4,3%, refletindo o descongelamento das carreiras. As Finanças destacam o "crescimento expressivo" na despesa com professores (3,6%) e profissionais de saúde (5,4%), que foram "mais elevados" do que nos restantes sectores da Administração Pública.



A despesa com prestações sociais subiu 5,1% e a com pensões da Segurança Social cresceu 5,5%. Isto porque a generalidade dos pensionistas teve aumentos nas pensões e superiores à inflação.

