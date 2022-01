Dívida pública baixa em novembro para 269,8 mil milhões de euros

A dívida pública baixou em novembro pelo quinto mês consecutivo, para 269,8 mil milhões de euros, mostram os dados revelados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal.Face a outubro, a diferença é de apenas 1,4 mil milhões de euros, mas desde o pico atingido em junho a dívida apurada na ótica de Maastricht, a que é relevante para as metas assumidas perante o Parlamento português e a Comissão Europeia, a descida já vai em 7,7 mil milhões de euros.Conforme explica o Banco de Portugal, a redução de dívida registada em novembro resulta essencialmente da amortização de títulos de dívida, no valor de 1,6 mil milhões de euros.O valor dos depósitos das administrações públicas também recuou, em 1,7 mil milhões de euros. Assim, líquida de depósitos a dívida pública aumentou ligeiramente, em 0,3 mil milhões de euros, para 251,5 mil milhões.O Governo está comprometido com uma meta de dívida pública de 126,9% do PIB, o valor que inscreveu na sua proposta de Orçamento do Estado para 2022, que acabou por ser chumbada pelo Parlamento. Este rácio é calculado usando o valor da dívida bruta, na ótica de Maastricht. Se se mantivesse o apuramento de novembro, e assumindo o PIB nominal esperado pelo Ministério das Finanças em setembro (o último disponível), neste momento o indicador vai em 126,5% do PIB.(Notícia atualizada às 12:01 com mais informação)