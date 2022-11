Dívida pública cai para 120,5% do PIB no terceiro trimestre

A dívida pública, na ótica de Maastricht (a que conta para Bruxelas), encolheu para 120,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre do ano, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal. O valor aproxima-se assim das metas do Governo, que conta ter o rácio a dívida abaixo dos 120% este ano."No terceiro trimestre do ano, a dívida pública totalizava 120,5% do PIB, o que representa uma diminuição de 2,9 pontos percentuais relativamente ao final do trimestre anterior", indica o banco central liderado por Mário Centeno. No segundo trimestre, a dívida pública era de 123,4% do PIB.

Desde o primeiro trimestre de 2021, o rácio da dívida pública tem vindo a encolher gradualmente. A explicar esta descida estão os efeitos de arrastamento (carry-over) do crescimento registado sobretudo em 2021, após o forte abaldo provocado pela pandemia, e a elevada inflação. Como a dívida pública não é atualizada à taxa de inflação, isso faz com que o seu peso no PIB caia.A expectativa do Ministério das Finanças, tutelado por Fernando Medina, é de que a dívida pública fique "abaixo dos 120%" do PIB este ano , com Portugal a conseguir assim a "a terceira maior redução da dívida" em toda a União Europeia ao passar de uma dívida de 125,5% do PIB em 2021 para 115,0% do PIB em 2022. Em 2023, o Governo conta que a dívida continue a cair para 110,8% do PIB.Os dados do Banco de Portugal revelam ainda que, apesar da trajetória trimestral ser de queda, a dívida pública aumentou 1,6 mil milhões de euros em setembro, para 279,8 mil milhões. "Este acréscimo refletiu o aumento de responsabilidades em depósitos (0,9 mil milhões), sobretudo em certificados de aforro, e as emissões líquidas de títulos de dívida (0,7 mil milhões de euros)", explica.Os depósitos das administrações públicas aumentaram 3,6 mil milhões de euros. "Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 2 mil milhões de euros, para 250,5 mil milhões de euros", acrescenta o Banco de Portugal.