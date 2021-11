Dívida pública continua a baixar: fica em 131,4% do PIB no terceiro trimestre

A dívida pública recuou pelo terceiro mês consecutivo, atingindo os 271,5 mil milhões de euros em setembro. Face ao PIB, o endividamento também está a diminuir, tendo ficado em 131,4% no terceiro trimestre do ano. Os dados foram publicados esta terça-feira, 2 de novembro, pelo Banco de Portugal.Face a agosto, a dívida pública recuou 2,1 mil milhões de euros, uma redução que refletiu essencialmente a amortização de títulos de dívida, no valor de dois mil milhões de euros, explica o banco central. A dívida pública continua assim a afastar-se do recorde que tinha atingido em junho, quando chegou a 277,5 mil milhões de euros.Em percentagem do PIB, o endividamento do país ficou novamente mais baixo do que o recorde de 139,1%, que tinha sido atingido no primeiro trimestre. Mesmo assim, ainda está longe da meta de 126,9% que o Governo de António Costa tinha fixado em outubro, no âmbito da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (que acabou chumbada pelo Parlamento).Em termos líquidos, o Banco de Portugal dá conta de uma redução do endividamento ainda mais acentuada, já que os depósitos das administrações públicas aumentaram em 500 milhões de euros. A redução em termos líquidos foi assim de 2,6 mil milhões de euros, para 249 mil milhões, indica o comunicado do banco central.