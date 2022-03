Endividamento da economia sobe para 771,3 mil milhões e atinge recorde

771,3 mil milhões de euros, atingindo o valor mais alto dos últimos 15 anos, divulgou nesta segunda-feira, 21 de março, o Banco de Portugal (BdP).O endividamento do setor não financeiro, que inclui as Administrações Públicas, as empresas e particulares, cresceu 3,3 mil milhões de euros face a dezembro passado, ams também em termos homólogos. Em janeiro de 2021, o endividamento da economia era de 748,3 mil milhões de euros.

Além disso, o endividamento da economia registado no início deste ano é o valor mais alto pelo menos dos últimos 15 anos, segundo a série do BdP (que tem início no final de 2007).De acordo com o banco central, o endividamento do setor público cresceu mais do que o do privado. As Administrações Públicas e empresas públicas endividaram-se em mais 2,1 mil milhões de euros em janeiro deste ano, totalizando 346,2 mil milhões de euros. O BdP destaca "o crescimento do endividamento perante o exterior e o setor financeiro (1,7 e 1,3 mil milhões de euros, respetivamente)", que, explica, foi "parcialmente compensado" pela diminuição do endividamento junto das próprias Administrações Públicas (em mil milhões de euros).Já o endividamento das empresas privadas e das famílias aumentou 1,1 mil milhões de euros, para 425 mil milhões de euros em janeiro. O endividamento das empresas privadas 800 milhões de euros, sobretudo junto do exterior (900 milhões de euros). O endividamento dos particulares subiu 200 milhões de euros, principalmente junto do setor financeiro, descreve o BdP.