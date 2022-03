Equipa das Finanças: Fernando Medina aposta na continuidade

O ministro

Um peso político a gerir as contas



Os grandes números da estratégia económica e orçamental que é suposto o novo Governo aplicar nos próximos quatro anos ficaram definidos no Programa de Estabilidade, entregue no Parlamento poucos dias antes de o novo ministro das Finanças assumir oficialmente o cargo. Medina encontrará também já em andamento a proposta de OE para 2022, que, muito embora tenha de se adaptar à conjuntura internacional, há de manter, na generalidade, o conteúdo entregue no Parlamento em outubro. É, portanto, num cenário de continuidade que Fernando Medina, 49 anos, economista e ex-presidente da Câmara de Lisboa, assumirá o cargo. Um dos mais fortes candidatos à sucessão de António Costa, a sua larga experiência política e peso no Governo contrapõe-se ao perfil técnico, mais reduzido do que o dos seus antecessores no Terreiro do Paço. Mas, numa altura em que é preciso fazer recuperar a economia e se impõe nas Finanças um nome com peso político, isso será porventura menos relevante.