Estado dá garantia de até 225 milhões de euros para refinanciar dívida da Madeira

O Ministério das Finanças autorizou a concessão de uma garantia pessoal do Estado à emissão obrigacionista destinada ao refinanciamento da dívida da Região Autónoma da Madeira, com um limite máximo no valor de 225 milhões de euros.O aval foi dado considerando designadamente que "o refinanciamento da dívida assumida pela RAM contribui para a diminuição da dívida global desta região e, deste modo, para a estabilidade da economia regional e do país como um todo, revestindo-se, assim, de manifesto interesse para a economia nacional", lê-se no despacho assinado pelo ministro da tutela, Fernando Medina, publicado esta quinta-feira em Diário da República.Segundo o documento, foi fixada para o efeito uma comissão de garantia de 0,2% ao ano.A Madeira pretende emitir um empréstimo obrigacionista, junto de um consórcio, com vista a substituir e amortizar diversos empréstimos, anteriormente contraídos por empresas públicas reclassificadas da Região e pela própria RAM, cujos vencimentos ocorrem no presente ano.