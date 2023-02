Financiamento das administrações públicas caiu para 3,6 mil milhões em 2022

"Em 2022, o financiamento das administrações públicas foi de 3,6 mil milhões de euros, valor que compara com 7,4 mil milhões de euros registados em 2021", lê-se na nota divulgada pelo BdP.



quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP). O valor corresponde a uma queda de 3,8 mil milhões face a 2021.

junto de bancos residentes, no montante de 2,7 mil milhões de euros, e dos restantes setores da economia, no valor de 1,7 mil milhões de euros.

O financiamento das administrações públicas caiu em 2022 para 3,6 mil milhões de euros, segundo os dados divulgados estaAo longo do último ano, as administrações públicas financiaram-seEm contrapartida, o financiamento concedido às administrações públicas pelo exterior foi de "-0,7 mil milhões de euros".



"Um financiamento líquido negativo indica que as aquisições líquidas de ativos financeiros pelas administrações públicas são superiores às emissões deduzidas de amortizações dos passivos, ou seja, as administrações públicas utilizaram parte dos fundos obtidos para financiarem outros setores da economia", explica o BdP.



Em 2022, as administrações públicas financiaram-se através do aumento de empréstimos deduzidos de depósitos, no montante de 7 mil milhões de euros. Já o financiamento das administrações públicas através de títulos foi negativo em 3,4 mil milhões de euros, "ou seja, as aquisições líquidas de títulos superaram as emissões líquidas".