Fórum para a Competitividade: Previsível saída de Centeno pode perturbar atividade económica

A economia portuguesa deverá crescer entre 1,5% e 1,7% este ano, travando face ao crescimento estimado de 1,9% no ano passado, de acordo com as estimativas do Fórum para a Competitividade reveladas esta terça-feira, 7 de janeiro.

"Em 2020, a economia portuguesa não poderá deixar de acompanhar a desaceleração externa dos seus principais parceiros, havendo também riscos internos", refere a nota de conjuntura de dezembro que foi hoje publicada.

Esta estimativa é inferior à que o Governo inscreveu na proposta do Orçamento do Estado de 2020, que aponta para um crescimento do PIB de 1,9% este ano.

Na nota, a instituição liderada por Pero Ferraz da Costa aponta vários fatores, entre eles a "previsível mudança de ministro das Finanças". Se Mário Centeno for substituído por um novo ministro das Finanças "com maior dificuldade em cumprir as cativações programadas, também poderá ser uma fonte de perturbação a vários níveis, com repercussões sobre a atividade económica", refere o Fórum para a Competitividade, que destaca o potencial impacto negativo nos juros da dívida pública, que nos meses mais recentes atingiram mínimos históricos perto de 0%.

Mário Centeno, tal como os restantes membros do Governo, tomou posse em outubro e desde então têm surgido notícias (nunca confirmadas) de que estará a prazo no executivo de António Costa, sobretudo depois de terminar o mandato como presidente do Eurogrupo em meados deste ano.

Há outros fatores de risco apontados pela instituição, desde logo os externos, como o esperado abrandamento de "quase todas as economias de destino das exportações portuguesas", bem como os riscos geopolíticos e militares, "com destaque para a guerra comercial e a escalada militar no Médio Oriente".

A nível interno, além da "previsível mudança de ministro das Finanças", o Fórum para a Competitividade diz que a "dificuldade de aceleração da produtividade" é o maior risco para a economia portuguesa.

"O crescimento continua a basear-se sobretudo no contributo da procura interna" e "as principais instituições internacionais continuam a apontar para um crescimento um pouco mais baixo que a previsão do governo", refere a mesma fonte.

No que diz respeito às finanças públicas, o Fórum para a Competitividade destaca que sem eventos extraordinários o excedente orçamental de 2020 "ficará, na previsão do governo, em 0,6% do PIB, apenas marginalmente melhor do que os 0,5% do PIB de 2019.

Para o Fórum para a Competitividade, que avança uma série de dados comparativos, a "consolidação orçamental foi meramente nominal e conjuntural", sendo que "estruturalmente estamos pior".