Governo admite avançar com imposto sobre lucros extra devido à crise energética

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, admitiu esta sexta-feira a possibilidade de o Governo avançar com um imposto sobre as empresas que registaram lucros "aleatórios e inesperados" devido à atual crise. O governante assegura, porém, que a ideia não é "hostilizar" as empresas, que são "propulsoras do crescimento"."Não podemos hostilizar as empresas. Mas o que vamos fazer é falar com elas e provavelmente considerar é um imposto 'windfall tax' para os lucros aleatórios e inesperados que estão a ter", referiu António Costa Silva, no debate do Programa do Governo, na Assembleia da República.O ministro respondia assim a uma questão colocada pela deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua sobre a criação de um imposto sobre os lucros "excessivos" das empresas, especialmente sobre as petrolíferas, que, segundo os bloquistas, estão a"Não podemos só ver uma parte da realidade e esquecer as outras. A economia tem as empresas e são elas que são propulsoras do crescimento e desenvolvimento económico, tem as pessoas e nós temos de articular ambas", referiu, acrescentando que o Governo está a acompanhar com "muita preocupação" o aumento do preço da energia."Já passamos por muitas outras crises como as dos anos 70, temos aqui quase uma reprodução dessa crise com tudo o que ela tem de impacto na vida das pessoas", frisou.O ministro não concretizou, no entanto, quais as empresas que poderiam ser abrangidas por esse imposto nem o período de vigência que considera razoável para a medida.A adoção de medidas fiscais temporárias sobre lucros excecionais das empresas, incluindo a possibilidade de "capturar uma parte desses rendimentos para os consumidores", é uma hipótese sugerida pela própria Comissão Europeia no plano "REPowerEU", que visa reduzir a dependência energética da Europa face à Rússia.(Notícia atualizada às 13h45 com as declarações do líder do PSD, Rui Rio)