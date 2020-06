Plano de Estabilização Económica e Social (PEES), o Governo está a pôr fichas nos gatos públicos para que a queda não vá além dos 6,9%. Assim, as projeções apontam para o consumo público a crescer em 2020 3,1%, " refletindo o impacto das políticas adotadas", enquanto as outras componentes do PIB aparecem todas em queda. O consumo privado deve recuar 4,3%. E o investimento tem um tombo de 12,2%, dizendo o Governo que só não será maior esta queda porque a contração no investimento privado será "parcialmente compensada por um aumento do investimento público".A queda nas exportações atingirão, mesmo, este ano 15,4%, enquanto as importações caem 11,4%. O Governo acrescenta que "parte deste efeito reflete uma redução nas exportações de serviços do setor do turismo, onde o impacto da pandemia se espera particularmente severo".Já no próximo ano, altura em que o PIB poderá crescer 4,3%, é o consumo pública a única componente a cair. Já que o Governo estima que as exportações cresçam 8,4% e o investimento 6,1%. Caberá ao consumo privado um aumento de 3,8%. O Executivo acredita que "a atividade económica deverá recuperar para os níveis registados antes da pandemia, com a exceção de alguns setores da economia, como o turismo, para os quais a recuperação se antecipa mais lenta".Quanto à taxa de desemprego, o Governo também já tinha antecipado a projeção de atingir, este ano, 9,6%, antecipando agora que a redução do emprego deverá atingir 3,9%. "Em virtude do efeito das medidas de apoio ao emprego adotadas, estima-se que a redução no emprego seja significativamente inferior à redução do PIB,o que resulta numa diminuição da produtividade aparente do trabalho em 3,1%".Em 2021, a taxa de emprego voltará ao crescimento, de 1,7%, e a taxa de desemprego deverá cair para 8,7%. A Comissão Europeia antecipa , para este ano, uma recessão de 6,8% em Portugal, um défice de 6,5% e o desemprego nos 9,7%. Em 2021, a expectativa de Bruxelas é para um regresso ao crescimento de 5,8%, uma projeção idêntica à do FMI para o próximo ano, que para este ano tem uma projeção mais pessimista já que em abril antecipou uma queda do PIB em 2020 de 8%