Governo tem 25 milhões para apoiar 11 mil autocarros e 12 mil táxis

ma vez que não há uma exigência de licenciamentos dos veículos afetos a esta atividade", explica o Ministério do Ambiente.



O Governo anunciou na semana passada um conjunto de medidas para fazer face à escalada dos preços dos combustíveis. Já esta segunda-feira, entra em vigor o desconto no ISP, no montante do aumento do IVA.



O apoio anunciado para os autocarros que prestam serviço público e táxis pode custar 25 milhões de euros aos cofres públicos, adianta o jornal Público na edição deste domingo, citando fonte oficial do Ministério do Ambiente.O valor é calculado tendo em conta o máximo de veículos apoiados, "cerca de 11 mil autocarros e 12 mil táxis", indica a mesma fonte. O apoio é de 30 cêntimos por litro no período de abril a junho, com um teto máximo de 1.890 euros para os autocarros (incluindo os que são movidos a gás natural) e de 342 euros para os táxis.Tal como já aconteceu no ano passado com uma medida semelhante a esta, os TVDE não são abrangidos "u