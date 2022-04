Governo vai compensar IVA de projetos financiados pelo PRR. Empresas ficam de fora

O Governo vai compensar o valor do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) suportado nos projetos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A medida consta da proposta de Orçamento do Estado para este ano (OE2022) apresentada pelo Governo e tem como objetivo contribuir para a aceleração da execução do PRR."O que vamos fazer é compensar o IVA que não é considerado como despesa elegível nas verbas do PRR", anunciou o ministro das Finanças, Fernando Medina, na apresentação da nova proposta orçamental, reconhecendo que atualmente "o PRR não financia o IVA nos investimentos que apoia", o que pode comprometer a realização de alguns projetos.Essa compensação irá destinar-se a projetos financiados "exclusivamente pelo PRR" e que sejam realizados pela administração central, autarquias locais e pelas entidades intermunicipais, instituições de ensino superior, centros de investigação e instituições sem fins lucrativos do setor solidário e social. De fora, ficam, no entanto, as empresas privadas.Os cálculos do Governo indicam que, com essa compensação, o Estado irá devolver à administração central, local e às universidades e entidades do terceiro setor cerca de 120 milhões de euros por ano."Esta é uma medida de grande importância na dinamização do PRR, porque vai permitir que haja um elemento adicional no orçamento dessas instituições para, no caso sejam confrontadas com um aumento dos custos, possam do seu orçamento fazer face a esses custos, não tendo de dirigir os seus recursos ao pagamento do IVA", explicou.Ao todo, o PRR tem 16,6 mil milhões de euros destinados à retoma económica nacional, que serão usados para realizar várias reformas e investimentos acordados com Bruxelas. Os investimentos apoiados devem, no entanto, estar concretizados até ao final de 2026.