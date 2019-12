"Isto justificava o nosso voto contrário, que já era público, a este Orçamento. Justificará também que, em sede de especialidade, apresentaremos numerosas propostas de alteração que tentem aliviar o peso do Estado na economia, simplificar a vida dos cidadãos", afirmou.



As propostas do seu partido serão destinadas "sobretudo à juventude e àqueles que mais razões precisam para apostar em Portugal, que querem ter mais filhos em Portugal, que querem investir em Portugal", referiu João Cotrim Figueiredo, prometendo medidas alternativas "a nível de natalidade e a nível do tratamento fiscal dos jovens em primeiro emprego".



Segundo o presidente e deputado da Iniciativa Liberal, os incentivos à natalidade e a isenção em sede de IRS sobre parte dos rendimentos de jovens que terminem o ensino secundário ou superior e comecem a trabalhar, de 30% no primeiro ano, 20% no segundo e 10% no terceiro, previstos na proposta de Orçamento do Estado são insuficientes.



"Não é assim que se dá sinais à juventude, temos de ser muito mais afirmativos e muito mais arrojados quando se quer dar um sinal", considerou.



Em matéria de IRS, realçou que o seu partido defende uma "taxa única", mas admitiu que "está longe de ser uma ideia que merecesse nesta altura aprovação geral", acrescentando: "Não podendo ir para essa solução, que seria aquela que mais nos agradava, iríamos muito mais fundo na concessão de vantagens fiscais aos jovens licenciados, aos próprios jovens diretamente".

João Cotrim Figueiredo falava no Palácio de Belém, em Lisboa, após uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de cerca de 40 minutos, na qual disse ter exposto as razões para o voto do seu partido, já anunciado, contra a proposta de Orçamento do Estado para 2020.Em declarações aos jornalistas, o deputado único da Iniciativa Liberal reiterou a ideia de que a proposta do Governo significa "Estado a mais e ambição a menos" e sustentou que se esta linha se mantiver poderá ser "difícil voltar a instilar energia, vontade e ambição na sociedade portuguesa".