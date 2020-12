Investimento no SNS atinge recorde em novembro

O investimento no Serviço Nacional de Saúde atingiu um recorde em novembro, anunciou hoje o Ministério das Finanças, antecipando os dados da síntese de execução orçamental que será publicada no dia 29 de dezembro.

De acordo com o gabinete de João Leão, o investimento público no SNS cresceu 96,1% para 242,4 milhões de euros em novembro. Um mês em que foram batidos "recordes históricos", pois "nunca o investimento no SNS foi tão alto".

O Ministério das Finanças revela também que a despesa no SNS aumentou 578 milhões de euros nos primeiros 11 meses deste ano, o que representa um aumento de 6% e um "crescimento acima do orçamentado".

"A contribuir para este crescimento está a resposta à pandemia e o elevado investimento público", refere o gabinete do ministro das Finanças.

Ao aumento da despesa está associada uma subida de 237 milhões de euros (+5,9%) nas despesas com pessoal, uma vez que para dar resposta à pandemia foram contratados mais 7.893 profissionais de saúde no espaço de 12 meses.

De acordo com os dados publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, o défice orçamental em contabilidade nacional, que é aquele que importa para as regras europeias, fixou-se nos 4,9% do PIB até setembro deste ano.