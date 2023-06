Madeira já refinanciou toda a dívida prevista para o ano inteiro

A Região Autónoma da Madeira (RAM) já atingiu o objetivo de refinanciamento da dívida previsto para a totalidade do ano."A secretaria regional das Finanças já concretizou com sucesso todas as operações de gestão de dívida e de refinanciamento previstas para 2023, no valor total de 300 milhões de euros", escreve em comunicado a entidade do governo liderado por Miguel Albuquerque (na foto).Para atingir o objetivo, "foram envolvidas cerca de 35 instituições financeiras de forma concorrencial, sendo que as melhores propostas foram recebidas de instituições ibéricas". A taxa de juro média alcançada na operação foi de 3,25%, "beneficiando da garantia do Estado, e compara positivamente com outras operações similares realizadas recentemente. A título ilustrativo, em 8 de Março do corrente ano a República Portuguesa emitiu dívida à taxa de 3,55% e a 3,74%. Nas operações de Maio, o Estado obteve taxas de 3,20% e 3,66%".O governo regional sublinha que "o decréscimo da dívida pública regional é constatável de forma direta no rácio dívida pública sobre o PIB, sendo que neste compito a RAM está muito melhor classificada que a República Portuguesa. Por exemplo, ao final de 2022, o rácio Dívida pública/ PIB era de 89% na Região e de 114% em Portugal".A Região Autónoma da Madeira está obrigada por lei a diminuir a dívida todos os anos.