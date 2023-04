Medina antecipa "efetivas reduções de preços" na energia ao longo do ano

O ministro das Finanças acredita que ao longo do ano os preços da energia, incluindo a eletricidade, acabarão mesmo por descer e não apenas abrandar face a 2022, como tem acontecido nos últimos meses."Neste abrandamento teremos efetivas reduções dos preços", indicou Fernando Medina esta terça-feira no Parlamento numa audição a requerimento do Chega sobre as medidas de apoio às famílias para mitigar os efeitos da inflação. E neste lote Medina apontou algumas categorias de produtos como "o mercado de combustíveis", os bens com "componente de transporte internacional" e outras "commodities que são incorporadas na produção" e ainda a eletricidade em concreto.O ministro antecipa de resto que este efeito seja mais notório já no mês de abril. "São áreas em que podemos esperar um abrandamento, mas também com mais incidência no mês de abril deste ano, com uma marca mais visível de um processo que se iniciou nos últimos meses", frisou.Mas Fernando Medina reconheceu que a "inflação continuará a um nível bastante mais elevado do que aquilo que nós queremos", elencando depois as várias medidas de apoio às famílias, como por exemplo, nas rendas ou com o IVA zero.