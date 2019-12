A uma semana da apresentação do Orçamento do Estado, o que querem os patrões? Menos impostos, sobretudo através de mexidas nas tributações sobre viaturas. Mais deduções e menos IVA sobre o golfe são outras das propostas deixadas.





Os patrões já divulgaram os seus cadernos de encargos para 2020 e entre as várias medidas fiscais que são propostas há uma que é defendida por três confederações: o alívio das tributações autónomas.Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) já tinham colocado esta medida em cima da mesa na discussão do acordo para salários.Numa resposta ao Negócios, também a Confederação de Turismo de Portugal (CTP) defende um alívio nas tributações autónomas aplicadas.A confederação liderada por António Saraiva defende mexidas no regime de Dedução de Lucros Retidos e Reinvestidos (DLRR), de modo a que chegue a todas as empresas, até 50% da coleta de IRC. Atualmente, este regime é só para pequenas e médias empresas e tem um limite máximo de lucro que pode ser deduzido (10 milhões de euros embora o Governo já tenha admitido subir esse valor, já em 2020, para 12 milhões).A CIP quer ainda aumentar o limite de matéria coletável tributado a 17% (no caso das pequenas e médias empresas) dos atuais 15 mil euros para 50 mil euros, sem "prejuízo de taxas inferiores a aplicar ao abrigo do regime de interioridade".Nas tributações autónomas, a confederação quer reduzir todas as tributações autónomas sobre viaturas, eliminando as que se aplicam sobre as viaturas híbridas com valor de aquisição até aos 25 mil euros.Outra proposta - que não consta dos cadernos de encargos de outras confederações enviados ao Negócios - é recuperar o objetivo de eliminação das derramas, "começando por reverter oaumento introduzido em 2018". A CIP quer ainda "modelar a derrama estadual", para que só se aplique a empresas com lucros tributáveis acima de cinco milhões. Entre esse valor e até aos 15 milhões de lucros, a CIP defende uma derrama de 3%, que sobe para 5% para as empresas com lucros até 50 milhões e para 7% para as empresas com lucros superiores a esse montante.Atuamente, a derrama estadual é de 3% para empresas com lucros tributáveis entre 1,5 milhões e 7,5 milhões de euros, sobe para 5% para empresas com lucros tributáveis até aos 35 milhões e aumenta para 9% para as entidades com lucros tributáveis acima desse valor.