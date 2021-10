Tabelas de retenção para 2022 já vão refletir “sempre que possível" a redução de IRS



O ministro das Finanças diz que o Governo quer fazer refletir já nas tabelas de retenção para 2022 o impacto das descidas de IRS previstas no Orçamento do Estado para o próximo ano. Despacho vai estar pronto a tempo para as empresas aplicarem, garantiu o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

Ler artigo

Salário líquido sobe até 0,5% com novos escalões de IRS - PwC





Mudanças nos escalões de IRS dão reduções ligeiras no imposto a pagar, diz a pwc. Ganhos nos salários líquidos atingem, no máximo, 0,5%.

Mudanças nos escalões de IRS dão reduções ligeiras no imposto a pagar, diz a pwc. Ganhos nos salários líquidos atingem, no máximo, 0,5%. Ler artigo

Rendas antigas congeladas por mais um ano



Rendas habitacionais anteriores a 1990 só poderão ser atualizadas sem entraves a partir de 2023. Governo decide prorrogar por mais um ano o período transitório fixado na lei das rendas e durante o qual os valores não poderão ser atualizados além dos limites legais. Ler artigo

Aumento extra de 10 euros nas pensões baixas só chega em agosto



Proposta de orçamento confirma um novo aumento extra em 2022 para os pensionistas que menos ganham, mas só em agosto. Acima dos 878 euros, as pensões deverão perder poder de compra. Ler artigo

Finanças estimam que englobamento obrigatório dê receita adicional de 10 milhões



Ministro das Finanças assinala que "não é fácil precisar" quanto irá o Estado arrecadar com o englobamento obrigatório dos rendimentos de mercados de capitais. Medida vai aplicar-se "apenas a partir do último escalão" do IRS e a "rendimentos de capital especulativo". Ler artigo

IVA com prazo único de entrega e mais tempo para o pagamento



As declarações do IVA passam a ter de ser entregues nas Finanças sempre até ao dia 20 do segundo mês seguinte àquele a que respeitam, tanto no regime mensal, como no trimestral. O pagamento do imposto a que haja lugar terá de ser efetuado até ao dia 25. Ler artigo



João Leão: "Não vemos como é que um orçamento bom não seja aprovado"



Ministro das Finanças destacou, após ter entregue a proposta de OE2022 no Parlamento, que este é "um bom orçamento", que aposta no investimento e no apoio aos jovens. "Preocupa-se com o presente, mas também com o futuro. É responsável", frisou. Ler artigo

Governo mantém adicional de solidariedade sobre a banca em 2022



A proposta de Orçamento do Estado para 2022 indica que o Executivo manterá o adicional de solidariedade sobre a banca. Mantém também a contribuição sobre o setor bancário.

Ler artigo

Incentivo fiscal dá desconto até 25% no IRC a empresas que invistam. PEC é eliminado



As empresas poderão deduzir na coleta do IRC até 25% dos investimentos realizados durante o primeiro semestre do próximo ano. Ler artigo

Governo vai criar isenção fiscal no IEC para autoconsumo de energia



A medida proposta surge numa altura em que os preços da energia em toda a Europa têm vindo a bater recordes. Ler artigo

Empresas com dívidas ao Fisco vão poder pagá-las durante 60 meses



Se os planos prestacionais dispensarem garantia, "vão passar a ser feitos de forma automática pela AT, sem necessidade de requerimento expresso".

Ler artigo

Micro e PME escapam mais um ano a agravamento das tributações autónomas



O Orçamento do Estado para 2022 recupera a medida, tomada em 2021, para ajudar as empresas que antes da pandemia tinham uma situação financeira estável e que depois passaram a ter prejuízos. Ler artigo

Governo promete investimento 11% acima do nível pré-pandemia já em 2022



O investimento público associado ao PRR supera os mil milhões de euros, aos quais se somam os investimentos estruturantes. Tudo junto, permitirá colocar o investimento público em mais de 3% do PIB. Ler artigo

Encargos previstos com PPP de 1.360 milhões de euros em 2022



Para o próximo ano estão previstos encargos de 1.360 milhões de euros com as Parcerias Público-Privadas (PPP). Os encargos com as PPP na saúde sofrem o maior recuo face aos dados de 2021. Ler artigo

Leão defende que OE 2022 dá "impulso à economia", apesar do saldo estrutural dizer o contrário



O indicador habitualmente utilizado para perceber se a política orçamental é expansionista, diz que em 2022 será retirado impulso à economia. Mas Leão defende que é preciso "olhar de outra forma". Resposta está no dinheiro que vem da Europa. Ler artigo

2022 será "o último ano em que o Estado português injeta dinheiro na TAP", prevê Governo



A companhia aérea deverá receber, ainda este ano, mais 536 milhões de euros. Já em 2022, serão injetados mais 990 milhões, de acordo com o que está previsto no plano de reestruturação, ainda a ser apreciado por Bruxelas. Ler artigo

Linha de 100 milhões para micro e pequenas empresas prorrogada até final de 2022



O acesso a esta linha de apoio poderá ser feito até ao final do próximo ano, ao mesmo tempo que o período de carência é alargado de 12 para 18 meses. Ler artigo

Orçamento do Estado não prevê verba para o Novo Banco em 2022



Ao contrário do que aconteceu noutros anos, a proposta de Orçamento do Estado para 2022 não inclui uma rubrica para os empréstimos do Estado ao Fundo de Resolução. Ler artigo

BdP, Caixa e Banco de Fomento rendem 500 milhões em dividendos ao Estado



O Governo de António Costa irá receber 295 milhões do Banco de Portugal em dividendos e 200 milhões da Caixa Geral de Depósitos. Já o Banco Português de Fomento vai contribuir com 2,6 milhões. Ler artigo

Transportes com 138 milhões para reduzir preço dos passes



Vão ser aplicados 138 milhões de euros no Programa de Apoio à Redução Tarifária nos transportes públicos, mas verba pode aumentar em mais 50 milhões caso necessário. Ler artigo

Governo prevê investimento de quase mil milhões em transportes no próximo ano



O Executivo prevê executar, no próximo ano, 469 milhões de euros no âmbito do plano Ferrovia 2020, que tem de ser executado até 2023. Ler artigo

OE2022: Governo canaliza 68 milhões de euros para hidrogénio verde



Proposta de lei do OE para 2022 prevê injeção de 68 milhões de euros no fomento da produção de hidrogénio verde e de outros gases renováveis. Ler artigo

Governo assegura "medidas adequadas" para garantir um médico de família por utente



Medida dá seguimento a uma promessa feita em 2017 e consta na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, que foi entregue esta segunda-feira no Parlamento. Quando 99% tiverem médico de família, o Governo quer rever "dimensão da lista de utentes inscritos por médico de família". Ler artigo

OE2022: Governo mantém incentivo à compra de veículos elétricos, mas falta saber em que moldes



O Estado vai manter os incentivos à aquisição de veículos 100% elétricos, mas desconhece-se ainda se nos mesmos moldes. Este ano, particulares contavam com apoio de 3 mil euros à compra de carros totalmente elétricos Ler artigo

Valor da contribuição audiovisual sem mexidas em 2022



A contribuição audiovisual, que financia o serviço público, ficará novamente congelada no próximo ano, indica o texto da proposta do OE 2022. Ler artigo

OE 2022: Governo cria regime para substituir recurso a médicos tarefeiros



O objetivo é "substituir o recurso a empresas de trabalho temporário ou subcontratação de recursos humanos externos para assegurar os serviços de urgência hospitalar", refere um documento do Governo a que o Negócios teve acesso. Ler artigo

OE2022: Hospitais terão autonomia para substituir pessoal