PAN responde a Centeno propondo novas taxas que geram receita de 200 milhões

Afirmando que a votação final global do orçamento está em aberto, o PAN propõe o fim da isenção do ISP para navegação aérea e marítima, o fim dos “vistos gold” ou a introdução de taxas de carbono na pecuária.

Além de exigir que o PS não recue nas medidas garantidas na generalidade – como a subida do IVA das touradas –, o PAN apresenta medidas de alteração ao Orçamento do Estado que passam pela criação de novas taxas ambientais ou pela revogação de isenções a atividades poluentes, que de acordo com o partido poderiam financiar uma redução do IRS.

"O nosso ministro das Finanças referiu várias vezes que os partidos deveriam ter a postura responsável de olhar para as contas públicas e para o equilíbrio necessário, e foi isso que o PAN fez", disse a deputada Inês de Sousa Real, em conferência de imprensa.





"Apresentamos o fim por exemplo, da isenção do ISP para a navegação aérea e marítima, o fim dos chamados ‘vistos gold’, a introdução de taxas de carbono na pecuária, medidas que representam uma receita orçamental de 200 milhões de euros o que permitiria em contrapartida reduzir e rever os escalões de IRS aliviando a carga fiscal dos trabalhadores e das famílias", a deputada do PAN.