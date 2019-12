PCP está "preocupado" com Orçamento e exige "respostas imediatas"

Jerónimo fez questão de notar que "um documento com mil páginas precisa de uma análise mais fina porque não é uma conferência de imprensa a explicar o orçamento que revela o seu conteúdo", pelo que "é avisado" da parte do PCP fazer uma "apreciação" cuidada, sempre considerando "este OE no quadro da situação atual".

A situação a que o líder do PCP faz referência diz respeito ao facto de o Governo não ter negociado o orçamento à esquerda, hipótese de que os próprios comunistas se afastaram logo após as eleições. "Existe uma situação diferente de há quatro anos, temos de ser nós a procurar a informação, fazer a leitura e estudo dos conteúdos na medida em que o Governo não se está a comprometer connosco", explicou.



Seja como for, Jerónimo diz que "independentemente do OE" é "preciso dar respostas imediatas para problemas sociais que se estão a manifestar de forma inequívoca".



Mesmo não tendo afirmado peremtoriamente, Jerónimo de Sousa pareceu sinalizar que o apoio ao orçamento dependerá da vontade do Executivo socialista dar essas respostas.



Aos jornalistas, Jerónimo de Sousa apontou as pretensões do PCP: reforço do SNS, onde "há falta de profissionais", e da escola pública; uma resposta "às forças de segurança e militares naquilo em que têm razão", um aumento geral dos salários, "tanto para o público como para o privado como condição para aumentar o poder de compra dos trabalhadores"; e "uma outra política fiscal onde a justiça prevalecesse". "transmitimos ao PR aquilo que de facto são preocupações, acreditando que e possível que aquele caminho encetado há 4 anos de avanços e progressos nos rendimentos de quem trabalha e trablhou"

Sem se comprometer com a aprovação do OE na generalidade, mas também sem pôr de parte essa hipótese, Jerónimo de Sousa sublinhou a ideia de que o PCP acredita ser possível melhorar a proposta do Governo, garantindo que os comunistas dirão presente em tudo o que permitir ao país "avançar".

(Notícia atualizada)